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З початку дії воєнного стану викрито понад 630 злочинних груп, які сприяли незаконному перетину кордону

Київ • УНН

 • 11631 перегляди

В Україні виявлено понад 630 злочинних груп, що сприяли незаконному перетину кордону. Спостерігається зменшення кількості спроб нелегального перетину кордону.

З початку дії воєнного стану викрито понад 630 злочинних груп, які сприяли незаконному перетину кордону

З початку воєнного стану в Україні прикордонна служба у співпраці з іншими правоохоронними органами викрила понад 630 злочинних груп, що організовували незаконний перетин кордону. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Щоденні спроби незаконного перетину кордону продовжуються, але за останні місяці ми бачимо поступове зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон", - розповів Демченко.

За його словами, ті дії, які робить державна прикордонна служба у взаємодії з іншими органами, зменшують кількість охочий перетнути кордон у незаконний спосіб.

Також ми вже бачимо несприятливі умови, які спонукають людей втриматись від незаконних подорожей, а згодом на нас чекає і зимовий період. Аналізуючи попередні роки, можу сказати, що кількість спроб незаконного перетину кордону буде зменшуватись. Можу зазначити, що нашими оперативними співробітниками у співпраці з іншими правоохоронними органами за час дії воєнного стану викрито понад 630 злочинних груп, які обіцяли людям сприяння у незаконному перетині кордону

- додав речник ДПСУ. 

Нагадаємо

У вересні державний кордон перетнули більш як три мільйони людей, що на один мільйон менше ніж у серпні.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Кримінал та НП
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