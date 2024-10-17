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С начала действия военного положения разоблачены более 630 преступных групп, которые способствовали незаконному пересечению границы

С начала действия военного положения разоблачены более 630 преступных групп, которые способствовали незаконному пересечению границы

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 06:53  •  4420 просмотра

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В Украине выявлено более 630 преступных групп, способствовавших незаконному пересечению границы. Наблюдается уменьшение количества попыток нелегального пересечения границы.

С начала военного положения в Украине пограничная служба в сотрудничестве с другими правоохранительными органами разоблачила более 630 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Ежедневные попытки незаконного пересечения границы продолжаются, но за последние месяцы мы видим постепенное уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу", - рассказал Демченко.

По его словам, те действия, которые делает государственная пограничная служба во взаимодействии с другими органами, уменьшают количество желающих пересечь границу незаконным способом.

Также мы уже видим неблагоприятные условия, которые побуждают людей воздержаться от незаконных путешествий, а впоследствии нас ждет и зимний период. Анализируя предыдущие годы, могу сказать, что количество попыток незаконного пересечения границы будет уменьшаться. Могу отметить, что нашими оперативными сотрудниками в сотрудничестве с другими правоохранительными органами за время действия военного положения разоблачено более 630 преступных групп, которые обещали людям содействие в незаконном пересечении границы

- добавил спикер ГПСУ. 

Напомним

В сентябре государственную границу пересекли более трех миллионов человек, что на один миллион меньше чем в августе.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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