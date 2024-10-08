Менше на один мільйон: загальна кількість перетинів кордону суттєво скоротилась - ДПСУ

У вересні державний кордон перетнули більш як три мільйони людей, що на один мільйон менше ніж у серпні, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу у вівторок, передає УНН.

З першим місяцем осені бачимо зменшення кількості перетинів кордону. Якщо порівняти, до прикладу, серпень, коли кордон перетнули трохи більш як чотири мільйони осіб, то вже в вересні кількість перетинів кордону зменшилася на один мільйон. Фактично в вересні зафіксовано трохи більш як три мільйони перетинів кордону загалом – в обох напрямках, як на виїзд, так і на вʼїзд