Менше на один мільйон: загальна кількість перетинів кордону суттєво скоротилась - ДПСУ
Київ • УНН
У вересні державний кордон України перетнули понад 3 млн людей, що на 1 млн менше, ніж у серпні. 85% від загальної кількості перетинів здійснили громадяни України, а половина всіх операцій відбулася на кордоні з Польщею.
У вересні державний кордон перетнули більш як три мільйони людей, що на один мільйон менше ніж у серпні, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу у вівторок, передає УНН.
З першим місяцем осені бачимо зменшення кількості перетинів кордону. Якщо порівняти, до прикладу, серпень, коли кордон перетнули трохи більш як чотири мільйони осіб, то вже в вересні кількість перетинів кордону зменшилася на один мільйон. Фактично в вересні зафіксовано трохи більш як три мільйони перетинів кордону загалом – в обох напрямках, як на виїзд, так і на вʼїзд
За його словами, 85% від трьох мільйонів людей, які перетинали кордон, – громадяни України.
Також Демченко розповів, в червні більше людей слідували на виїзд з України, ніж на в'їзд. Липень та серпень характеризувалися тим, що більше громадян поверталось в Україну.
А вже у вересні динаміка пасажиропотоку коливається 50 на 50.
"Немає ні різкої переваги на вʼїзд в Україну, ні різкої переваги на виїзд. Але загальна кількість перетинів кордону суттєво зменшилася", – додав Демченко.
За його словами, 50 відсотків пропускних операцій від загального пасажиропотоку відбувається на кордоні з Польщею.
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