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Не заходять, але намагаються мінувати територію: Демченко розповів про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні

Не заходять, але намагаються мінувати територію: Демченко розповів про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні

Київ • УНН

 • 27785 перегляди

Речник ДПСУ повідомив про зменшення спроб проникнення російських ДРГ в Україну. Натомість ворог намагається мінувати окремі напрямки на кордоні, сподіваючись на підрив українських військових.

Кількість спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України значно зменшилася, але диверсійна діяльність ворога зберігається, в тому числі намагання замінувати окремі напрямки. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Загроза від ДРГ ворога - це не тільки напрямок Сумщини. Треба бути готовими і на інших напрямках - це загроза для Чернігівщини, Харківщини. Але за останній період, на щастя, фіксуємо зменшення спроб заходу російських ДРГ. Якщо брати раніше, то вони намагалися вистежити позиції українських воїнів і вступити в бій, щоб знищити наших хлопців, або захопити позиції. Натомість зараз кількість спроб заходу на територію України значно зменшилася, але ми також відмічаємо, що російські диверсанти все ж таки проводять свої диверсійні дії, намагаючись замінувати якийсь напрямок, сподіваючись, що українські воїни підірвуться на тих засобах

- сказав Демченко.

Він зазначив, що бійці Сил оборони розуміють такі наміри ворога і продовжують контроль над місцевістю, щоб не допустити таких дій ворога.

Нагадаємо

На фронті минулої доби сталося 142 бої, приблизно п'ята частина яких - на Покровському напрямку.

Павло Башинський

Павло Башинський

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