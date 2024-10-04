Не заходять, але намагаються мінувати територію: Демченко розповів про зміну стратегії російських ДРГ на кордоні

Кількість спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп на територію України значно зменшилася, але диверсійна діяльність ворога зберігається, в тому числі намагання замінувати окремі напрямки. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Загроза від ДРГ ворога - це не тільки напрямок Сумщини. Треба бути готовими і на інших напрямках - це загроза для Чернігівщини, Харківщини. Але за останній період, на щастя, фіксуємо зменшення спроб заходу російських ДРГ. Якщо брати раніше, то вони намагалися вистежити позиції українських воїнів і вступити в бій, щоб знищити наших хлопців, або захопити позиції. Натомість зараз кількість спроб заходу на територію України значно зменшилася, але ми також відмічаємо, що російські диверсанти все ж таки проводять свої диверсійні дії, намагаючись замінувати якийсь напрямок, сподіваючись, що українські воїни підірвуться на тих засобах