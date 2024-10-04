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Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе

Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 06:05  •  4456 просмотра

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Представитель ГПСУ сообщил об уменьшении попыток проникновения российских ДРГ в Украину. Зато враг пытается минировать отдельные направления на границе, надеясь на подрыв украинских военных.

Количество попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины значительно уменьшилось, но диверсионная деятельность врага сохраняется, в том числе попытки заминировать отдельные направления. Об этом рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Угроза от ДРГ врага - это не только направление Сумщины. Надо быть готовыми и на других направлениях - это угроза для Черниговщины, Харьковщины. Но за последний период, к счастью, фиксируем уменьшение попыток захода российских ДРГ. Если брать раньше, то они пытались выследить позиции украинских воинов и вступить в бой, чтобы уничтожить наших ребят, или захватить позиции. Зато сейчас количество попыток захода на территорию Украины значительно уменьшилось, но мы также отмечаем, что российские диверсанты все же проводят свои диверсионные действия, пытаясь заминировать какое-то направление, надеясь, что украинские воины подорвутся на тех средствах

- сказал Демченко.

Он отметил, что бойцы Сил обороны понимают такие намерения врага и продолжают контроль над местностью, чтобы не допустить таких действий врага.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки произошло 142 боя, примерно пятая часть которых - на Покровском направлении.

Павел Башинский

Павел Башинский

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