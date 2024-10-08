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Меньше на один миллион: общее количество пересечений границы существенно сократилось - ГПСУ

Меньше на один миллион: общее количество пересечений границы существенно сократилось - ГПСУ

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8 октября 2024, 13:56  •  3246 просмотра

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В сентябре государственную границу Украины пересекли более 3 млн человек, что на 1 млн меньше, чем в августе. 85% от общего количества пересечений совершили граждане Украины, а половина всех операций состоялась на границе с Польшей.

В сентябре государственную границу пересекли более трех миллионов человек, что на один миллион меньше чем в августе, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга во вторник, передает УНН.

 С первым месяцем осени видим уменьшение количества пересечений границы. Если сравнить, к примеру, август, когда границу пересекли чуть более четырех миллионов человек, то уже в сентябре количество пересечений границы уменьшилось на один миллион. Фактически в сентябре зафиксировано чуть более трех миллионов пересечений границы в целом - в обоих направлениях, как на выезд, так и на въезд

- заявил Андрей Демченко.

По его словам, 85% от трех миллионов людей, которые пересекали границу, - граждане Украины.

Также Демченко рассказал, в июне больше людей следовали на выезд из Украины, чем на въезд. Июль и август характеризовались тем, что больше граждан возвращалось в Украину.

А уже в сентябре динамика пассажиропотока колеблется 50 на 50.

 «Нет ни резкого преимущества на въезд в Украину, ни резкого преимущества на выезд. Но общее количество пересечений границы существенно уменьшилось», - добавил Демченко.

По его словам, 50 процентов пропускных операций от общего пассажиропотока происходит на границе с Польшей.

Не заходят, но пытаются минировать территорию: Демченко рассказал об изменении стратегии российских ДРГ на границе4 октября 2024, 06:05 • 27311 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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