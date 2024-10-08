Меньше на один миллион: общее количество пересечений границы существенно сократилось - ГПСУ

В сентябре государственную границу пересекли более трех миллионов человек, что на один миллион меньше чем в августе, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга во вторник, передает УНН.

С первым месяцем осени видим уменьшение количества пересечений границы. Если сравнить, к примеру, август, когда границу пересекли чуть более четырех миллионов человек, то уже в сентябре количество пересечений границы уменьшилось на один миллион. Фактически в сентябре зафиксировано чуть более трех миллионов пересечений границы в целом - в обоих направлениях, как на выезд, так и на въезд