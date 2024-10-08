Меньше на один миллион: общее количество пересечений границы существенно сократилось - ГПСУ
Киев • УНН
В сентябре государственную границу Украины пересекли более 3 млн человек, что на 1 млн меньше, чем в августе. 85% от общего количества пересечений совершили граждане Украины, а половина всех операций состоялась на границе с Польшей.
В сентябре государственную границу пересекли более трех миллионов человек, что на один миллион меньше чем в августе, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга во вторник, передает УНН.
С первым месяцем осени видим уменьшение количества пересечений границы. Если сравнить, к примеру, август, когда границу пересекли чуть более четырех миллионов человек, то уже в сентябре количество пересечений границы уменьшилось на один миллион. Фактически в сентябре зафиксировано чуть более трех миллионов пересечений границы в целом - в обоих направлениях, как на выезд, так и на въезд
По его словам, 85% от трех миллионов людей, которые пересекали границу, - граждане Украины.
Также Демченко рассказал, в июне больше людей следовали на выезд из Украины, чем на въезд. Июль и август характеризовались тем, что больше граждан возвращалось в Украину.
А уже в сентябре динамика пассажиропотока колеблется 50 на 50.
«Нет ни резкого преимущества на въезд в Украину, ни резкого преимущества на выезд. Но общее количество пересечений границы существенно уменьшилось», - добавил Демченко.
По его словам, 50 процентов пропускных операций от общего пассажиропотока происходит на границе с Польшей.
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