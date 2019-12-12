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З наслідками того, що “турборежим” ігнорує регламент, доведеться розбиратися судам - політолог

З наслідками того, що “турборежим” ігнорує регламент, доведеться розбиратися судам - політолог

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Так званий “турборежим”, в якому монобільшість сьогодні ухвалює усі законопроекти матиме згодом негативні наслідки. Особливо, коли мова про прийняття абсолютно лобістських законодавчих ініціатив. Таку думку у коментарі УНН озвучив політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, схвалення законів із порушенням регламенту — це досить часте явище, адже мало дуже людей, які розуміються на законодавстві.

“На додаток, ще маємо “турборежим”, від якого, до речі, низка депутатів починають відмовлятися, бо він провокує купу проблем у майбутньому: ти приймаєш закони, вони виявляються прийнятими із порушеннями, що дає привід оскаржувати закони в судах, в тому числі, і в Конституційному суді України”, - вважає політолог.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кива прогнозує скасування низки ініціатив "слуг народу" через КСУ

Голобуцький зауважив, що процес оскарження законів до КСУ може бути досить тривалим.

“І в цьому є небезпека, з точки зору того, що рішення може бути прийняте все ж не на старті запровадження законопроекту. На жаль, у нас так судова система побудована, що поки є влада в одних руках - важко щось робити. Думаю, монобільшість це прекрасно розуміє. Але ж наступить момент, коли буде інша влада, і тоді вони (“слуги народу” - ред.) вже не умиють руки”, - прогнозує експерт.

Політолог також вбачає лобізм у тому, як монобільшість проштовхує окремі законодавчі ініціативи.

“Намагаються робити швидко, аби ані депутати, ані суспільство не зрозуміли, не встигли зрозуміти, що відбувається”, - додав Голобуцький.

Як писав УНН, одним з останніх законопроектів, що у ВР протягли без висновків комітетів та фінансового обгрунтування, став документ №2300 про продаж і демонополізацію спиртової галузі.

За оцінками юриста Ростислава Кравця, ЗУ №2300 може бути визнаний КСУ неконституційним, особливо, з огляду на попереднє рішення Суду з цього питання. Адже тоді КС наголошував на необхідності державної монополії у спиртовій галузі.

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