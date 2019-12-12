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С последствиями того, что "турборежим" игнорирует регламент, придется разбираться судам - политолог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Так называемый "турборежим", в котором монобольшинство сегодня принимает все законопроекты будет впоследствии иметь негативные последствия. Особенно, когда речь о принятии абсолютно лоббистских законодательных инициатив. Такое мнение в комментарии УНН озвучил политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, принятие законов с нарушением регламента — это довольно частое явление, ведь мало очень людей, которые разбираются в законодательстве.

“В дополнение, еще есть „турборежим“, от которого, кстати, ряд депутатов начинают отказываться, потому что он провоцирует кучу проблем в будущем: ты принимаешь законы, они оказываются принятыми с нарушениями, что дает повод оспаривать законы в судах, в том числе, и в Конституционном суде Украины”, — считает политолог.

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Голобуцкий отметил, что процесс обжалования законов в КСУ может быть достаточно длительным.

“И в этом есть опасность, с точки зрения того, что решение может быть принято все же не на старте введения законопроекта. К сожалению, у нас судебная система построена так, что пока есть власть в одних руках — трудно что-то делать. Думаю, монобольшинство это прекрасно понимает. Но наступит момент, когда будет другая власть, и тогда они ( „слуги народа“ — ред.) уже не умоют руки”, - прогнозирует эксперт.

Политолог также видит лоббизм в том, как монобольшинство проталкивает отдельные законодательные инициативы.

“Пытаются делать быстро, чтобы ни депутаты, ни общество не поняли, не успели понять, что происходит”, — добавил Голобуцкий.

Как писал УНН, одним из последних законопроектов, что в ВР протащили без выводов комитетов и финансового обоснования, стал документ № 2300 о продаже и демонополизации спиртовой отрасли.

По оценкам юриста Ростислава Кравца, ЗУ № 2300 может быть признан КСУ неконституционным, особенно, учитывая предыдущее решение суда по этому вопросу. Ведь тогда КС отмечал необходимость государственной монополии в спиртовой отрасли.

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