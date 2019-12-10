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Кива прогнозує скасування низки ініціатив "Слуг народу" через КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Більшість законопроектів, які представники фракції “Слуга народу” приймають сьогодні в так званому “турборежимі” підлягають скасуванню за підсумками їх вивчення КСУ на предмет відповідності Конституції. Таку думку в коментарі УНН висловив депутат від ОТЗЖ Ілля Кива.

“Я говорю про ті закони, які голосувалися з порушенням регламенту і Конституції. Вони не життєздатні”, — говорить політик, і як приклад наводить законопроект про продаж спиртових державних об’єктів (№ 2300).

“Цей документ (про демонополізацію і продажу ДП „Укрспирт“, — ред.), він спрямований, в першу чергу, на переділ фінансових потоків і на взяття під контроль цілої галузі, такої як виробництво спирту в нашій країні. Спирт, тютюнові вироби повинні залишатися під контролем держави. Тому що сьогодні, на жаль, але саме ці галузі приносять надприбуток, яка допомагає нам наповнювати бюджет і виплачувати пенсії, зарплати, соціальні виплати”, — вважає Ківа.

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За словами депутата, рішення Конституційного суду щодо “спиртового” законопроекту буде в будь-якому випадку, хоч і може зайняти якийсь час.

“Головне почати процес”, — уточнив Кива.

Також, за його словами, “спиртова реформа Зеленського” призведе до того, що населення України безконтрольно будуть труїти неякісним спиртом і алкоголем.

“Я вам скажу свою думку щодо цього закону щодо ДП „Укрспирт“. Що взагалі відбувається: на сьогоднішній день ми боремося не за якість і не за контроль над якістю продукту. Раніше контролюючі органи мали можливість і права карати виробника неякісного продукту. Відповідальність за це несла держава. Ми мали можливість вживати якісний продукт. І це стосується як алкоголю, так і продуктів харчування. Сьогодні ж Офіс Президента, в більшій мірі складається з колишніх рейдерів, тепер на державному рівні займається переділом фінансових потоків. Це і „Укрспирт“. Подібними законами вони всього-на-всього дроблять галузь, створюючи більшу кількість структур, які зможуть безконтрольно труїти населення України, заробляючи на цьому надприбуток”, — сказав Кива.

Як писав УНН, думку про те, що КСУ може визнати “спиртовий закон” неконституційним через порушення процедури його прийняття раніше висловив юрист і адвокат Ростилав Кравець.

Нагадаємо, 3 грудня ВР прийняла “спиртової” проект ЗУ (№ 2300) у другому читанні. “За” проголосували 284 депутати, більшість з яких — “слуги народу”. Згідно з висновками Головного юридичного управління ВР, в документ напередодні внесли 10 незаконних поправок. А в Мінфіні заявили, що зазначена законодавча ініціатива, в порушення Бюджетного кодексу України, не містить фінансово-економічного обґрунтування.

Нагадаємо, на момент винесення “спиртового” проекту ЗУ в сесійний зал документ не містив висновків чотирьох комітетів ВР — з питань бюджету, з питань регламенту, з питань фінансів, податкової та митної політики, а також аграрного комітету. Бюджетний комітет надав свій висновок до проекту ЗУ тільки 27 листопада. Висновки ще трьох комітетів — на момент голосування документа в другому читанні, як і раніше були відсутні.

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