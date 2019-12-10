Кива прогнозирует отмену ряда инициатив "Слуг народа" через КСУ

“Я говорю о тех законов, которые голосовались с нарушением регламента и Конституции. Они не жизнеспособны”, — говорит политик, и в качестве примера приводит законопроект о продаже спиртовых государственных объектов (№ 2300).

“Этот документ (о демонополизации и продаже ГП „Укрспирт“, — ред.), он направлен, в первую очередь, на передел финансовых потоков и на взятие под контроль целой отрасли, такой как производство спирта в нашей стране. Спирт, табачные изделия должны оставаться под контролем государства. Потому что сегодня, к сожалению, но именно эти отрасли приносят сверхприбыль, которая помогает нам наполнять бюджет и выплачивать пенсии, зарплаты, социальные выплаты”, — считает Кива.

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По словам депутата, решения Конституционного суда касательно “спиртового” законопроекта будет в любом случае, хоть и может занять какое-то время.

“Главное начать процесс”, — уточнил Кива.

Также, по его словам, “спиртовая реформа Зеленского” приведет к тому, что населения Украины безконтрольно будут травить некачественным спиртом и алкоголем.

“Я вам скажу свое мнение в отношении этого закона касательно ГП „Укрспирт“. Что вообще происходит: на сегодняшний день мы боремся не за качество и не за контроль над качеством продукта. Раньше контролирующие органы имели возможность и права наказывать производителя некачественного продукта. Ответственность за это несло государство. Мы имели возможность употреблять качественный продукт. И это касается как алкоголя, так и продуктов питания. Сегодня же Офис Президента, в большей степени состоящий из бывших рейдеров, теперь на государственном уровне занимается переделом финансовых потоков. Это и „Укрспирт“. Подобными законами они всего-навсего дробят отрасль, создавая большее количество структур, которые смогут бесконтрольно травить население Украины, зарабатывая на этом сверхприбыль”, — сказал Кива.

Как писал УНН, мнение о том, что КСУ может признать “спиртовой закон” неконституционным по причине нарушения процедуры его принятия ранее высказал юрист и адвокат Ростилав Кравец.

Напомним, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”. Согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок. А в Минфине заявили, что указанная законодательная инициатива, в нарушение Бюджетного кодекса Украины, не содержит финансово-экономического обоснования.

Напомним, на момент вынесения “спиртового” проекта ЗУ в сессионный зал документ не содержал выводов четырех комитетов ВР — по вопросам бюджета, по вопросам регламента, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета. Бюджетный комитет предоставил свой вывод в проект ЗУ только 27 ноября. Выводы еще трех комитетов — на момент голосования документа во втором чтении, по-прежнему отсутствовали.