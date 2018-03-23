З квітня почнуть перевіряти використання бюджетних ресурсів в областях – Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З квітня місяця по території України будуть їздити мобільні групи, які стануть перевіряти використання бюджетних ресурсів. Про це під час виступу з трибуни парламенту заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Ми створюємо зараз спеціальні мобільні групи, які будуть перевіряти області на використання бюджетних ресурсів, на застосування повноважень. Там де мала бути створена для дітей відповідна якість — (наприклад — ред.) шкільний туалет, або пандус для людей з обмеженими можливостями. Я за це буту карати жорстко і ставити питання про звільнення тих, хто не може нормально і якісно служити людям. З квітня місяця ми починаємо перевірки областей іі використання ресурсів”, — заявив В.Гройсман.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про середньострокове бюджетне планування.