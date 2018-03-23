З квітня почнуть перевіряти використання бюджетних ресурсів в областях – Гройсман

“Ми створюємо зараз спеціальні мобільні групи, які будуть перевіряти області на використання бюджетних ресурсів, на застосування повноважень. Там де мала бути створена для дітей відповідна якість — (наприклад — ред.) шкільний туалет, або пандус для людей з обмеженими можливостями. Я за це буту карати жорстко і ставити питання про звільнення тих, хто не може нормально і якісно служити людям. З квітня місяця ми починаємо перевірки областей іі використання ресурсів”, — заявив В.Гройсман.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив проект закону про середньострокове бюджетне планування.