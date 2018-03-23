С апреля начнут проверять использование бюджетных ресурсов в областях - Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. С апреля месяца по территории Украины будут ездить мобильные группы, которые будут проверять использование бюджетных ресурсов. Об этом во время выступления с трибуны парламента заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Мы создаем сейчас специальные мобильные группы, которые будут проверять области на использование бюджетных ресурсов, на применение полномочий. Там где должно быть создано для детей соответствующее качество - (например - ред.) Школьный туалет, или пандус для людей с ограниченными возможностями. Я за это буду наказывать жестко и ставить вопрос об увольнении тех, кто не может нормально и качественно служить людям. С апреля месяца мы начинаем проверки областей ИИ использования ресурсов", - заявил В.Гройсман.
Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о среднесрочное бюджетное планирование.