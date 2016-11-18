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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 15885 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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2 квітня, 07:07 • 196693 перегляди

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З комунального підприємства в Івано-Франківську стягнули понад 1 млн грн боргу

З комунального підприємства в Івано-Франківську стягнули понад 1 млн грн боргу

Київ • УНН

 • 7177 перегляди

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 18 листопада. УНН. Виконано судове рішення у справі за позовом Івано-Франківської місцевої прокуратури в інтересах держави про стягнення із одного з комунальних підприємств обласного центру 1 млн 234 тис. грн податкового боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну прокуратуру.

У позовній заяві прокуратура вимагала через суд стягнути борг за рахунок активів платника податків. Івано-Франківським окружним адміністративним судом вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.

Наразі заборгованість погашена.

Українські Національні Новини

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