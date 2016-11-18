З комунального підприємства в Івано-Франківську стягнули понад 1 млн грн боргу
Київ • УНН
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - КИЇВ. 18 листопада. УНН. Виконано судове рішення у справі за позовом Івано-Франківської місцевої прокуратури в інтересах держави про стягнення із одного з комунальних підприємств обласного центру 1 млн 234 тис. грн податкового боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласну прокуратуру.
У позовній заяві прокуратура вимагала через суд стягнути борг за рахунок активів платника податків. Івано-Франківським окружним адміністративним судом вимоги прокуратури задоволено в повному обсязі.
Наразі заборгованість погашена.