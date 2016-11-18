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15 марта, 19:03 • 108845 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148934 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126866 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120168 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106762 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102388 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96779 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126896 просмотра

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14 марта, 19:57 • 128615 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127441 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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С коммунального предприятия в Ивано-Франковске взыскали более 1 млн грн долга

С коммунального предприятия в Ивано-Франковске взыскали более 1 млн грн долга

Киев • УНН

 • 7168 просмотра

ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 18 ноября. УНН. Выполнено судебное решение в деле по иску Ивано-Франковской городской  прокуратуры в интересах государства о взыскании с одного из коммунальных предприятий областного центра 1 млн 234 тыс. грн налогового долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.

В исковом заявлении прокуратура требовала через суд взыскать долг за счет активов налогоплательщика. Ивано-Франковским окружным административным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.

Сейчас задолженность погашена.

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