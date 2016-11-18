С коммунального предприятия в Ивано-Франковске взыскали более 1 млн грн долга
Киев • УНН
ИВАНО-ФРАНКОВСК - КИЕВ. 18 ноября. УНН. Выполнено судебное решение в деле по иску Ивано-Франковской городской прокуратуры в интересах государства о взыскании с одного из коммунальных предприятий областного центра 1 млн 234 тыс. грн налогового долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областную прокуратуру.
В исковом заявлении прокуратура требовала через суд взыскать долг за счет активов налогоплательщика. Ивано-Франковским окружным административным судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Сейчас задолженность погашена.