З будівлі КНУ ім. Шевченка зняли меморіальну дошку Булгакову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві з будівлі Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка демонтували меморіальну дошку російському письменнику Михайлу Булгакову. Про це у Facebook повідомила учасниця громадської організації "Експертний корпус" Тетяна Швидченко, інформує УНН.
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"Саме так має виглядати ідеальна меморіальна дошка українофобу Булгакову. 29 липня ГО "Експертний Корпус" подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації. Дякую Київський національний університет імені Тараса Шевченка за приклад і ціннісну та гідну позицію! Чекаємо демонтажу другої дошки", – написала Тетяна.
Додамо
Другий "маркер російської окупації" на стіні КНУ – радянська меморіальна дошка студентам і викладачам університету, які загинули "за радянську батьківщину" під час "Великої вітчизняної війни". Вона висить на фасаді червоного корпусу.
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