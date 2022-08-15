З будівлі КНУ ім. Шевченка зняли меморіальну дошку Булгакову

Цитата

"Саме так має виглядати ідеальна меморіальна дошка українофобу Булгакову. 29 липня ГО "Експертний Корпус" подала офіційне звернення з проханням демонтувати зі стін КНУ два маркери російської окупації. Дякую Київський національний університет імені Тараса Шевченка за приклад і ціннісну та гідну позицію! Чекаємо демонтажу другої дошки", – написала Тетяна.

Додамо

Другий "маркер російської окупації" на стіні КНУ – радянська меморіальна дошка студентам і викладачам університету, які загинули "за радянську батьківщину" під час "Великої вітчизняної війни". Вона висить на фасаді червоного корпусу.

Нагадаємо

У Чернівцях на Соборній площі демонтували пам'ятник червоноармійцю.