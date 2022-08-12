У центрі Чернівців знесли пам'ятник червоноармійцю

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"Довше "возилися" з документами. Всього за годину зняли пам‘ятник червоноармійцю з постаменту на Соборній площі. У жодному разі нищити його не будемо. Натомість перемістимо туди, де йому місце", - ідеться у повідомленні.

Додамо

9 серпня у Чернівцях на засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення перенести радянські пам'яники із Соборної площі та парка Шевченка в інше місце.

Нагадаємо

У Харкові знесли пам'ятник князю Олександру Невському.