В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Черновцах на Соборной площади демонтировали памятник красноармейцу. Об этом сообщает Черновицкий городской совет, передает УНН.
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"Дольше "возились" с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", – говорится в сообщении.
Добавим
9 августа в Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение перенести советские памятники с Соборной площади и парка Шевченко в другое место.
Напомним
В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому.