В центре Черновцов снесли памятник красноармейцу

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"Дольше "возились" с документами. Всего за час сняли памятник красноармейцу с постамента на Соборной площади. Ни в коем случае уничтожать его не будем. Зато переместим туда, где ему место", – говорится в сообщении.

Добавим

9 августа в Черновцах на заседании исполнительного комитета городского совета приняли решение перенести советские памятники с Соборной площади и парка Шевченко в другое место.

Напомним

В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому.