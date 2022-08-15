Со здания КНУ им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову

Цитата

"Именно так должна выглядеть идеальная мемориальная доска украинофобу Булгакову. 29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски" – написала Татьяна.

Добавим

Второй "маркер российской оккупации" на стене КНУ – советская мемориальная доска студентам и преподавателям университета, которые погибли "за советскую родину" во время "Великой отечественной войны". Она висит на фасаде красного корпуса.

Напомним

В Черновцах на Соборной площади демонтировали памятник красноармейцу.