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Со здания КНУ им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову

Киев • УНН

 • 173886 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом в Facebook сообщила участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко, информирует УНН.

Со здания КНУ им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову

Цитата

"Именно так должна выглядеть идеальная мемориальная доска украинофобу Булгакову. 29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски" – написала Татьяна.

Добавим

Второй "маркер российской оккупации" на стене КНУ – советская мемориальная доска студентам и преподавателям университета, которые погибли "за советскую родину" во время "Великой отечественной войны". Она висит на фасаде красного корпуса.

Напомним

В Черновцах на Соборной площади демонтировали памятник красноармейцу.

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