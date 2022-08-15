Со здания КНУ им. Шевченко сняли мемориальную доску Булгакову
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве со здания Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко демонтировали мемориальную доску русскому писателю Михаилу Булгакову. Об этом в Facebook сообщила участница общественной организации "Экспертный корпус" Татьяна Швидченко, информирует УНН.
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"Именно так должна выглядеть идеальная мемориальная доска украинофобу Булгакову. 29 июля ОО "Экспертный Корпус" подала официальное обращение с просьбой демонтировать со стен КНУ два маркера российской оккупации. Спасибо Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко за пример и ценностную и достойную позицию! Ждем демонтажа второй доски" – написала Татьяна.
Добавим
Второй "маркер российской оккупации" на стене КНУ – советская мемориальная доска студентам и преподавателям университета, которые погибли "за советскую родину" во время "Великой отечественной войны". Она висит на фасаде красного корпуса.
Напомним
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