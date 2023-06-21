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З дна Каховського водосховища з'явився легендарний острів Тавань - соцмережі

Київ • УНН

 • 59665389 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. З дна Каховського водосховища, між сучасними містами Бериславом і Каховкою, з'явився легендарний острів Тавань. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив користувач Віталій Трубников, передає УНН.

З дна Каховського водосховища з'явився легендарний острів Тавань - соцмережі

Деталі

За словами Трубникова, про Тавань мало хто зараз знає, але колись островом проходила одна з найважливіших переправ через Дніпро - Таванська, згадки про яку відомі з часів Золотої Орди.

Користувач зазначажє, що на початку XV століття Великий князь литовський Вітовт заснував на місці сучасного Берислава власну фортецю і митницю, яку на його честь називали «Вітовтовою митницею».

У Вікіпедії є стаття, присвячена Таванській переправі. У тексті зазначено,що Наприкінці 15 століття ці землі відійшли до Османської імперії і її васала Кримського Ханства. З того часу за переправу велися постійні сутички між козаками і нехристиянським населенням степу.

Щоб захищати переправу з наказу османів було збудовано чотири фортеці: Мустридкермен і Мубараккермен, що були розташовані на острові, та Кизикермен і Асланкермен (райони сучасних Берислава та Каховки відповідно).

Гійом-Левассер де Боплан у видрукуваному в 1650 році у Франції «Описі України» називає Таванську переправу «найкращою» з-поміж п'яти на Дніпрі. Дана переправа використовувалася аж до 20 століття і остаточно перестала використовуватися після побудови Каховської греблі в 1950-х роках.

"Острів Тавань був невід'ємною частиною історії всього півдня України протягом багатьох століть, аж до побудови комуністами греблі Каховської ГЕС, яка заховала цю історію під водою. Зараз, росіяни, нащадки тих комуністів, зруйнували греблю і через цю трагічну подію ми знову бачимо обриси Таванської переправи", - резюмував Трубников.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

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