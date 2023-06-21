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Со дна Каховского водохранилища появился легендарный остров Тавань - соцсети

Киев • УНН

 • 59665388 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Со дна Каховского водохранилища, между современными городами Бериславом и Каховкой, появился легендарный остров Тавань. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Виталий Трубников, передает УНН.

Со дна Каховского водохранилища появился легендарный остров Тавань - соцсети

Детали

По словам Трубникова, о Тавани мало кто сейчас знает, но когда-то по острову проходила одна из важнейших переправ через Днепр - Таванская, упоминания о которой известны со времен Золотой Орды.

Пользователь отмечает, что в начале XV века Великий князь литовский Витовт основал на месте современного Берислава собственную крепость и таможню, которую в его честь называли «Витовтовой таможней».

В Википедии есть статья, посвященная Таванской переправе. В тексте указано, что в конце 15 века эти земли отошли к Османской империи и ее вассалу Крымскому Ханству. С того времени за переправу велись постоянные стычки между казаками и нехристианским населением степи.

Чтобы защищать переправу по приказу османов было построено четыре крепости: Мустридкермен и Мубараккермен, которые были расположены на острове, и Кизикермен и Асланкермен (районы современных Берислава и Каховки соответственно).

Гийом-Левассер де Боплан в отпечатанном в 1650 году во Франции «Описании Украины» называет Таванскую переправу «лучшей» из пяти на Днепре. Данная переправа использовалась вплоть до 20 века и окончательно перестала использоваться после постройки Каховской плотины в 1950-х годах.

"Остров Тавань был неотъемлемой частью истории всего юга Украины на протяжении многих веков, вплоть до постройки коммунистами плотины Каховской ГЭС, которая спрятала эту историю под водой. Сейчас, россияне, потомки тех коммунистов, разрушили плотину и из-за этого трагического события мы снова видим очертания Таванской переправы", - резюмировал Трубников.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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