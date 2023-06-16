З боку білорусі вперше відкрили вогонь по польським прикордонникам

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Керівництво формування представило в Сеймі інформацію про міграційну кризу на кордоні з білорусю. Наразі невідомо, хто і з чого стріляв у польських офіцерів. Відомо, що в автомобіль прикордонників із великою силою влучив предмет. Як повідомив полковник прикордонної служби Аркадіуш Тивонюк, швидкість і сила удару були значними.

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“Не знаю, чи стріляли з якоїсь пневматичної зброї, але в будь-якому випадку предмет пройшов через бічне вікно транспортного засобу, вилетів з іншого боку і пройшов через інше вікно. Наголошую, що в транспортному засобі перебували двоє офіцерів, що також загрожувало їхньому життю та здоров'ю”, - зазначив полковник.

Тивонюк додав, що чи не щодня в польські патрулі летить каміння.