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Со стороны Беларуси впервые открыли огонь по польским пограничникам

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Пограничники Польши сообщают, что по ним впервые открыли огонь с белорусской стороны. Инцидент произошел несколько дней назад, пишет УНН со ссылкой на RMF 24.

Со стороны Беларуси впервые открыли огонь по польским пограничникам

Детали 

Руководство формирования представило в Сейме информацию о миграционном кризисе на границе с беларусью. Пока неизвестно, кто и из чего стрелял в польских офицеров. Известно, что в автомобиль пограничников с большой силой попал предмет. Как сообщил полковник пограничной службы Аркадиуш Тивонюк, скорость и сила удара были значительными.

Цитата 

“Не знаю, стреляли ли из какого-то пневматического оружия, но в любом случае предмет прошел через боковое окно транспортного средства, вылетел с другой стороны и прошел через другое окно. Подчеркиваю, что в транспортном средстве находились двое офицеров, что также угрожало их жизни и здоровью”, - отметил полковник.

Тывонюк добавил, что едва ли не ежедневно в польские патрули летят камни.

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