З 2025 року державні медзаклади можуть надавати платні послуги: що змінюється

З 1 січня 2025 року в Україні медичні заклади державної та комунальної форм власності зможуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичних гарантій. УНН розповідає, в яких випадках медзаклади можуть надавати послуги за оплату.

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Відповідно до постанови Кабінету міністрів № 781, яка була ухвалена в липні 2024 році та набрала чинності 1 січня, державні, або комунальні заклади охорони здоров’я можуть проводити додаткову (господарську) діяльність, передбачену їх статутами, і самостійно встановлювати плату за неї.

Перелік послуг з медичного обслуговування населення, що можуть надаватися за плату, або безкоштовно за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, зокрема в межах програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оприлюднюються на веб-сайті та на інформаційних стендах всередині закладів охорони здоров’я.

"Надання послуг з медичного обслуговування населення за плату від юридичних і фізичних осіб оформлюється відповідними підтвердними документами, вноситься до електронної системи охорони здоров’я із зазначенням джерела оплати, а розрахунок здійснюється виключно в безготівковій формі", - йдеться в постанові.

Випадки, за яких здійснюватиметься повна оплата послуг з медичного обслуговування населення:

без направлення лікаря, крім випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства;

за договорами з юридичними особами;

надання послуг з медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров’я, що належать до сфери управління Державного управління справами та державних органів, які входять до сектору безпеки і оборони, пацієнтам, які не належать до прикріпленого контингенту;

які не покриваються за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Випадки, за яких пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, сама ж вартість медичної послуги покриватиметься коштом програми медичних гарантій. Ідеться про:

надання медпослуг за місцем проживання (вдома) чи перебування пацієнта за умови, якщо це є побажанням пацієнта, а не обумовлено його медичним станом;

можливість самостійно обрати лікуючого лікаря при отриманні спеціалізованої медичної допомоги в плановому порядку в стаціонарних умовах;

перебування в палаті із підвищеним рівнем комфорту та сервісу за запитом пацієнта.

Надання первинної та екстреної медичної допомоги не потребує жодних направлень. Без направлення можна звернутись до низки фахівців, зокрема:

акушера-гінеколога;

психіатра;

нарколога;

стоматолога;

педіатра;

фтизіатра;

лікаря, у якого пацієнт із хронічним захворюванням перебуває під наглядом.

Змінюється і порядок надання медичних послуг іноземцям, або особам без громадянства. Зокрема, "вартість медичної допомоги, наданої іноземцю або особі без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, визначається закладом охорони здоров’я, який її надав, самостійно".

"Оплата вартості медичної допомоги, наданої іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, здійснюється в безготівковій формі в національній валюті", - йдеться в документі.

Нагадаємо

З 2025 року в Україні послуги з підтримки психічного здоров’я стануть доступними для всіх громадян на базі первинної медичної допомоги.