С 2025 года государственные медучреждения могут предоставлять платные услуги: что меняется

С 1 января 2025 года в Украине медицинские учреждения государственной и коммунальной форм собственности смогут предоставлять платные медицинские и дополнительные услуги пациентам, которые не покрываются программой медицинских гарантий. УНН рассказывает, в каких случаях медучреждения могут предоставлять услуги за оплату.

Детали

Согласно постановлению Кабинета министров № 781, которое было принято в июле 2024 году и вступило в силу 1 января, государственные или коммунальные учреждения здравоохранения могут проводить дополнительную (хозяйственную) деятельность, предусмотренную их уставами, и самостоятельно устанавливать плату за нее.

Перечень услуг по медицинскому обслуживанию населения, которые могут предоставляться за плату или бесплатно за счет средств государственного или местного бюджета, в частности в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения, публикуются на веб-сайте и на информационных стендах внутри учреждений здравоохранения.

"Предоставление услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц оформляется соответствующими подтверждающими документами, вносится в электронную систему здравоохранения с указанием источника оплаты, а расчет осуществляется исключительно в безналичной форме", - говорится в постановлении.

Случаи, при которых будет осуществляться полная оплата услуг по медицинскому обслуживанию населения:

без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

по договорам с юридическими лицами;

предоставление услуг по медицинскому обслуживанию населения в учреждениях здравоохранения, относящихся к сфере управления Государственного управления делами и государственных органов, входящих в сектор безопасности и обороны, пациентам, которые не относятся к прикрепленному контингенту;

которые не покрываются по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Случаи, при которых пациенты будут осуществлять оплату только за дополнительные услуги, сама же стоимость медицинской услуги будет покрываться за счет программы медицинских гарантий. Речь идет о:

предоставление медуслуг по месту жительства (дома) или пребывания пациента при условии, если это является пожеланием пациента, а не обусловлено его медицинским состоянием;

возможность самостоятельно выбрать лечащего врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационарных условиях;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по запросу пациента.

Оказание первичной и экстренной медицинской помощи не требует никаких направлений. Без направления можно обратиться к ряду специалистов, в частности:

акушера-гинеколога;

психиатра;

нарколога;

стоматолога;

педиатр;

фтизиатра;

врача, у которого пациент с хроническим заболеванием находится под наблюдением.

Меняется и порядок предоставления медицинских услуг иностранцам или лицам без гражданства. В частности, "стоимость медицинской помощи, оказанной иностранцу или лицу без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, определяется учреждением здравоохранения, которое ее предоставило, самостоятельно".

"Оплата стоимости медицинской помощи, предоставленной иностранцам и лицам без гражданства, которые временно находятся на территории Украины, осуществляется в безналичной форме в национальной валюте", - говорится в документе.

Напомним

С 2025 года в Украине услуги по поддержке психического здоровья станут доступными для всех граждан на базе первичной медицинской помощи.