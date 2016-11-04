З 1 грудня в Україні підвищать пенсії — П.Розенко
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 1 грудня в Україні підвищать пенсії на 10%. Про це кореспонденту УНН розповів віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
“З першого грудня в Україні підвищать пенсії”, — П.Розенко
“Ми намагаємось провести зміни в пенсійній реформі. Зараз є багато дискусій щодо того, якою має бути пенсійна реформа. Ми за рік закінчимо формування Єдиного реєстру пенсіонерів України. З першого грудня мінімальний розмір пенсії зросте на 10%. Впродовж наступного року буде зростання пенсії ще на 10%. Це мінімальна планка, яку ставить уряд. Ми очікуємо позитиву від збільшення пенсій”, — розповів віце-прем’єр-міністр Павло Розенко.
Нагадаємо, раніше П.Розенко зауважив, що ініціатива уряду щодо збільшення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 грн дозволить залучити додатковий ресурс до бюджету Пенсійного фонду України.