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15 марта, 19:03 • 115442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167245 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 113028 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С 1 декабря в Украине повысят пенсии -П.Розенко

С 1 декабря в Украине повысят пенсии -П.Розенко

Киев • УНН

 • 25749 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 1 декабря в Украине повысят пенсии на 10%. Об этом корреспонденту УНН рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

"С первого декабря в Украине повысят пенсии", - П.Розенко

"Мы пытаемся провести изменения в пенсионной реформе. Сейчас есть много дискуссий относительно того, какой должна быть пенсионная реформа. Мы за год закончим формирование Единого реестра пенсионеров Украины. С первого декабря минимальный размер пенсии вырастет на 10%. В течение следующего года будет рост пенсии еще на 10%. Это минимальная планка, которую ставит правительство. Мы ожидаем позитива от увеличения пенсий ", - рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, ранее П.Розенко отметил, что инициатива правительства по увеличению минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн позволит привлечь дополнительный ресурс в бюджет Пенсионного фонда Украины.

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