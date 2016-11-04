С 1 декабря в Украине повысят пенсии -П.Розенко

"С первого декабря в Украине повысят пенсии", - П.Розенко

"Мы пытаемся провести изменения в пенсионной реформе. Сейчас есть много дискуссий относительно того, какой должна быть пенсионная реформа. Мы за год закончим формирование Единого реестра пенсионеров Украины. С первого декабря минимальный размер пенсии вырастет на 10%. В течение следующего года будет рост пенсии еще на 10%. Это минимальная планка, которую ставит правительство. Мы ожидаем позитива от увеличения пенсий ", - рассказал вице-премьер-министр Павел Розенко.

Напомним, ранее П.Розенко отметил, что инициатива правительства по увеличению минимальной заработной платы с 1 января 2017 года до 3200 грн позволит привлечь дополнительный ресурс в бюджет Пенсионного фонда Украины.