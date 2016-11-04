З 1 грудня потяг Київ—Кривий Ріг робитиме дві зупинки у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. З 11 грудня поїзд Інтерсіті №740/739 Київ — Кривий Ріг, окрім станції Кривий Ріг-Головна, зупинятиметься також на станції Кривий Ріг. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.
“Для вивчення попиту та зручності пасажирів з 11 грудня по 24 березня 2017 року швидкісний поїзд Інтерсіті №740/739 Київ — Кривий Ріг-Головний — Київ робитиме дві зупинки в Кривому Розі”, — сказано в повідомленні.
Так, поїзд №740/739 Київ — Кривий Ріг-Головний відправлятиметься з Києва з 11 грудня 2016 по 24 березня 2017 року о 17:24 і прибуватиме на станцію Кривий Ріг о 22:41, а на станцію Кривий Ріг-Головний о 22:53.
Зворотно потяг відправлятиметься зі станції Кривий Ріг-Головний з 12 грудня 2016 року по 25 березня 2017 року о 06:17 (замість 06:20), зупинятиметься на станції Кривий Ріг о 06:28, прибуватиме до Києва об 11:46.