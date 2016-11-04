С 1 декабря поезд Киев-Кривой Рог будет делать две остановки в Кривом Роге

"Для изучения спроса и удобства пассажиров с 11 декабря по 24 марта 2017 года скоростной поезд Интерсити №740 / 739 Киев - Кривой Рог-Главный - Киев будет делать две остановки в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Так, поезд №740 / 739 Киев - Кривой Рог-Главный будет отправляться из Киева с 11 декабря 2016 по 24 марта 2017 года в 17:24 и прибывать на станцию ​​Кривой Рог в 22:41, а на станцию ​​Кривой Рог-Главный в 22: 53.

Обратно поезд будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный с 12 декабря 2016 по 25 марта 2017 года в 6:17 (вместо 6:20), останавливаться на станции Кривой Рог в 6:28, прибывать в Киев в 11:46.