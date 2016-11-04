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15 марта, 19:03 • 115442 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167244 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138370 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130783 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113028 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101532 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135418 просмотра

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С 1 декабря поезд Киев-Кривой Рог будет делать две остановки в Кривом Роге

С 1 декабря поезд Киев-Кривой Рог будет делать две остановки в Кривом Роге

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. С 11 декабря поезд Интерсити №740 / 739 Киев - Кривой Рог, кроме станции Кривой Рог-Главная, будет  останавливаться и на станции Кривой Рог. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Для изучения спроса и удобства пассажиров с 11 декабря по 24 марта 2017 года скоростной поезд Интерсити №740 / 739 Киев - Кривой Рог-Главный - Киев будет делать две остановки в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Так, поезд №740 / 739 Киев - Кривой Рог-Главный будет отправляться из Киева с 11 декабря 2016 по 24 марта 2017 года в 17:24 и прибывать на станцию ​​Кривой Рог в 22:41, а на станцию ​​Кривой Рог-Главный в 22: 53.

Обратно поезд будет отправляться со станции Кривой Рог-Главный с 12 декабря 2016 по 25 марта 2017 года в 6:17 (вместо 6:20), останавливаться на станции Кривой Рог в 6:28, прибывать в Киев в 11:46.

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