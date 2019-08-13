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Юрист УАФ назвав протокол НАЗК Павелку профанацією боротьби з корупцією

Юрист УАФ назвав протокол НАЗК Павелку профанацією боротьби з корупцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. НАЗК склало адмінпротокол на президента УАФ Андрія Павелка за організацію та проведення фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА у столиці в червні 2018 року. Юрист Асоціації футболу Володимир Тимошенко назвав документ НАЗК профанацією боротьби з корупцією. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Тимошенко нагадав, що на фоні спланованої інформаційної атаки протягом останніх півтора року президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко був об'єктом прискіпливої уваги збоку антикорупційних органів України.

"На підставі фейкових повідомлень про "злочини" і НАБУ, і НАЗК розпочали низку перевірок. З плином року довести підставні звинувачення на адресу Павелка ані детективам Бюро, ані співробітникам НАЗК так і не вдалося, що для автора цього допису, а також кожному, хто б бодай хвилину приділив аналізу цієї ситуації, досить логічно. Проте, не знайшовши корупції, в НАЗК пішли далі", - написав він.

Так, днями УАФ отримала лист від керівниці Департаменту моніторингу законодавства НАЗК Ірини Мостової.

"Тієї самої, яка раніше в обхід засідання членів НАЗК скеровувала до суду абсолютно безпідставні адмінпротоколи на Павелка (жоден з них судами так і не був прийнятий до уваги). Цього разу пані Мостова пише, що Андрій Васильович нібито порушив антикорупційне законодавство, коли голосував за законопроекти, котрі необхідно було ухвалити напередодні проведення у столиці фінального матчу Ліги Чемпіонів УЄФА у червні 2018 року", - пише Тимошенко.

За його словами, пані Мостова угледіла в діях президента УАФ "конфлікт інтересів" (суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями, яка викликає сумніви в об’єктивності дій такої особи).

"Тоді Україна дійсно взяла на себе зобов'язання прийняти низку законодавчих актів. Усі вони мали на меті забезпечити належне виконання нами як приймаючою стороною організаційних заходів (приїзд команд, делегацій УЕФА тощо). Без ухвалення ВРУ цих актів фінал у столиці України просто б не відбувся. І абсолютно логічно, що Павелко як президент УАФ голосував за прийняття вказаних законодавчих ініціатив Кабміну. Більше того, він особисто виступав гарантом перед УЄФА виконання Україною досягнутих домовленостей", - пояснив юрист.

Сьогодні ж, за дивним судженням Мостової, Павелко не повинен був підтримувати закони, які дозволили нам прийняти та провести на дуже високому рівні фінал ЛЧ УЄФА в Києві, який прикрасив історію столиці та суттєво підвищив міжнародний авторитет нашої держави. Інакше – адмінпротокол, зауважив Тимошенко.

За словами юриста, окрім як алогічною профанацією такі дії Мостової з НАЗК він особисто назвати не може.

"Зовні вбачається (за Конфуцієм) пошуком чорної кішки у темній кімнаті, особливо якщо кішки немає взагалі. З юридичної точки зору, в діях пані Мостової проглядає зловживання своїм службовим становищем. І навіть не хочеться думати, що вона це робить на догоду невідомому замовнику", - резюмував він.

Нагдаємо, суд не знайшов підстав для притягнення Павелка до адмінвідповідальності.

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