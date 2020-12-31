ЮНІСЕФ: 10 мільйонам дітей загрожує голод

“Напередодні Нового року в Дитячому фонді ООН (ЮНІСЕФ) висловили глибоку стурбованість станом здоров’я і благополуччя більше ніж десяти мільйонів дітей, які, за прогнозами, вже в наступному році будуть страждати від гострого недоїдання. Йдеться про дітей в Демократичній Республіці Конго, Нігерії, Судані та Ємені. Всі ці країни наразі переживають важку гуманітарну кризу, пов’язану з відсутністю продовольства і пандемією”, - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що для цих країн COVID-19 перетворив проблему недоїдання в справжню гуманітарну катастрофу. Батьки, які з останніх сил намагаються прогодувати своїх дітей, зараз самі перебувають на межі голоду.

“За прогнозами експертів, в 2021 році в Демократичній Республіці Конго від гострого недоїдання будуть страждати приблизно 3,3 мільйона дітей у віці до п’яти років. Настільки тривожна ситуація пов’язана з наслідками пандемії COVID-19 і соціально-економічними проблемами, з якими стикаються сім’ї з дітьми. На північному сході Нігерії в майбутньому році від гострого недоїдання будуть страждати більше ніж 800 тисяч дітей, багатьом з яких загрожує ризик голодної смерті. На північному заході країни ситуація з харчуванням ще гірше: у провінції Кеббі рівень хронічного недоїдання становить 66 відсотків; в провінції Сокото від хронічного виснаження страждають близько 18 відсотків дітей”, - йдеться в повідомленні.

Також вказано, що в Південному Судані спостерігається подальше погіршення ситуації: очікується, що в 2021 році майже 7,3 мільйона осіб — близько 60 відсотків населення — будуть відчувати нестачу продовольства. 1,4 мільйона суданських дітей будуть страждати від гострого недоїдання — це найвищий показник з 2013 року.

Нагадаємо, як повідомили в ООН, у зв’язку з пандемією COVID-19 в 2021 році гуманітарної допомоги в світі потребуватимуть 235 млн осіб, що на 40% більше, ніж у 2020 році.