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ЮНИСЕФ: 10 миллионам детей грозит голод

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. По прогнозу ЮНИСЕФ, в 2021 году более 10 млн детей будут страдать от острого недоедания. Речь идет о детях в Демократической Республике Конго, Нигерии, Судане и Йемене. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.

ЮНИСЕФ: 10 миллионам детей грозит голод

“В канун Нового года в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) выразили глубокую обеспокоенность состоянием здоровья и благополучия более десяти миллионов детей, которые, по прогнозам, уже в следующем году будут страдать от острого недоедания. Речь идет о детях в Демократической Республике Конго, Нигерии, Судане и Йемене. Все эти страны в настоящее время переживают тяжелейший гуманитарный кризис, связанный с отсутствием продовольствия и пандемией”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этих стран COVID-19 превратил проблему недоедания в настоящую гуманитарную катастрофу. Родители, которые из последних сил пытаются прокормить своих детей, сейчас сами находятся на грани голода.

“По прогнозам экспертов, в 2021 году в Демократической Республике Конго от острого недоедания будут страдать примерно 3,3 миллиона детей в возрасте до пяти лет. Столь тревожная ситуация связана с последствиями пандемии COVID-19 и социально-экономическими проблемами, с которыми сталкиваются семьи с детьми. На северо-востоке Нигерии в будущем году от острого недоедания будут страдать более 800 тысяч детей, многим из которых грозит риск голодной смерти. На северо-западе страны ситуация с питанием еще хуже: в провинции Кебби уровень хронического недоедания составляет 66 процентов; в провинции Сокото от хронического истощения страдают около 18 процентов детей”, — говорится в сообщении.

Также указано, что в Южном Судане наблюдается дальнейшее ухудшение ситуации: ожидается, что в 2021 году почти 7,3 миллиона человек — около 60 процентов населения — будут ощущать нехватку продовольствия. 1,4 миллиона суданских детей будут страдать от острого недоедания — это самый высокий показатель с 2013 года.

Напомним, как сообщили в ООН, в связи с пандемией COVID-19 в 2021 году в гуманитарной помощи в мире будут нуждаться 235 млн человек, что на 40% больше, чем в 2020 году.

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