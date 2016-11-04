ЮНЕСКО розгляне питання внесення козацьких пісень до списку всесвітньої культурної спадщини - Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. ЮНЕСКО в листопаді розгляне питання внесення козацьких пісень до списку всесвітньої культурної спадщини. Про це під час години запитань до уряду повідомив міністр культури Євген Нищук, передає кореспондент УНН.
За його словами "на сесії в Аддіс-Абебі в Ефіопії в листопаді розглядатиметься питання включення козацьких пісень до спадщини ЮНЕСКО".
"А функція Мінкультури полягала саме в розробці досьє і політичній підтримці цього подання до ЮНЕСКО", - сказав Є.Нищук.
Як повідомляв УНН, "Козацькі пісні Дніпропетровщини" пропонують включити до Світової спадщини ЮНЕСКО.