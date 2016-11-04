ЮНЕСКО рассмотрит вопрос внесения казачьих песен в список всемирного культурного наследия - Минкульт

По его словам, "на сессии в Аддис-Абебе в Эфиопии в ноябре будет рассматриваться вопрос включения казачьих песен в наследие ЮНЕСКО".

"А функция Минкультуры заключалась именно в разработке досье и политической поддержке этого представления в ЮНЕСКО", - сказал Е.Нищук.

Как сообщал УНН, "Казацкие песни Днепропетровской области" предлагают включить в Мировое наследие ЮНЕСКО.