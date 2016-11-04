ЮНЕСКО рассмотрит вопрос внесения казачьих песен в список всемирного культурного наследия - Минкульт
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. ЮНЕСКО в ноябре рассмотрит вопрос внесения казачьих песен в список всемирного культурного наследия. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил министр культуры Евгений Нищук, передает корреспондент УНН.
По его словам, "на сессии в Аддис-Абебе в Эфиопии в ноябре будет рассматриваться вопрос включения казачьих песен в наследие ЮНЕСКО".
"А функция Минкультуры заключалась именно в разработке досье и политической поддержке этого представления в ЮНЕСКО", - сказал Е.Нищук.
Как сообщал УНН, "Казацкие песни Днепропетровской области" предлагают включить в Мировое наследие ЮНЕСКО.