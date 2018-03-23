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Троє юнаків до смерті забили пенсіонера на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Троє юнаків у смт Межова, що на Дніпропетровщині, побили пенсіонера, внаслідок чого останній помер. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН

"Подія сталася 19 березня в смт Межова. Хлопці прийшли до будинку 79-річного пенсіонера для купівлі самогону. Між господарем та гостями виник конфлікт, внаслідок якого нападники завдали чоловіку численні тілесні ушкодження. Коли жертва лежала без свідомості, вони забрали з будинку 1,5 тис. гривень та пішли. Тільки наступного вечора безпорадного пенсіонера у непритомному стані виявила сусідка", - зазначили в поліції.

Виявилося, що до побиття чоловіка причетні 16-, 17- та 21-річні його односельчани.

"22 березня одному з нападників - 21-річному чоловіку вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. Він затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюється ступінь вини ще двох неповнолітніх нападників, після чого їм буде обрано запобіжний захід", - проінформували в прес-службі.

Нагадаємо, в Чернівецькій області до 8 років позбавлення волі засудили чоловіка, який ножем вбив власного сина.

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