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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25148 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Трое молодых людей до смерти забили пенсионера в Днепропетровской области

Трое молодых людей до смерти забили пенсионера в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 15725 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Трое юношей в пгт Межевая в Днепропетровской области избили пенсионера, в результате чего последний скончался. Об этом сообщил отдел коммуникации области, передает УНН.

"Инцидент произошел 19 марта в пгт Межевая. Парни пришли в дом 79-летнего пенсионера для покупки самогона. Между хозяином и гостями возник конфликт, в результате которого нападавшие нанесли мужчине множественные телесные повреждения. Когда жертва лежала без сознания, они забрали из дома 1,5 тыс. гривен и ушли. Только на следующий вечер беспомощного пенсионера в бессознательном состоянии обнаружила соседка", - отметили в полиции.

Оказалось, что к избиению мужчины причастны 16-, 17-и 21-летние его односельчане.

"22 марта одному из нападавших - 21-летнему мужчине вручили уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас устанавливается степень вины еще двух несовершеннолетних нападавших, после чего им будет избрана мера пресечения", - проинформировали в пресс-службе.

Напомним, в Черновицкой области к 8 годам лишения свободы приговорили мужчину, который ножом убил собственного сына.

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