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Ю.Тимошенко: В.Гонтареву треба негайно звільнити з посади керівника НБУ

Ю.Тимошенко: В.Гонтареву треба негайно звільнити з посади керівника НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Політика голови Нацбанку Валерії Гонтаревої призвела до “банкрутства банківської системи та банкрутства країни”, тому її треба негайно звільнити. Про це лідер фракції Юлія Тимошенко наголосила під час ефіру на телеканалі “NewsOne”, передає УНН.

“Голова НБУ Гонтарева — це людина, яка реально має завдання знищити Україну. Знецінення втричі гривні — це була червона „ядерна фінансова“ кнопка, якою вона запустила руйнацію України. Адже потім вся банківська система звалилась за принципом доміно. Утричі знизилися реальні зарплати та пенсії, утричі збільшилися ціни. Так працює світова економіка: якщо курс гривні знижується втричі, тоді поступово піднімаються ціни до межі, щоб у гривні стати втричі більшими, адже в доларах вони стабільні, розумієте?” — заявила Ю.Тимошенко.

Лідер “Батьківщини” пояснила, що стрімке падіння гривні відбувалося на тлі замороження зарплат та пенсій, і це призвело до “банкрутства банківської системи, банкрутства країни”.

Голова “Батьківщини” нагадала, що через знищення 83 банків представники середнього класу втратили понад 443 мільярди гривень, а ці втрати потім Фондом гарантування вкладів були оцінені в 99 мільярдів гривень.

Ще одним свідченням політики знищення України, яку веде глава НБУ, є суттєве збільшення питомої ваги російських банків в Україні, наголосила Ю.Тимошенко.

“Знищуючи українські банки, Гонтарева за час свого правління підняла питому вагу капіталу російських банків в нашій банківській системі з 12% до 41%”, — пояснила вона.

Політик також констатувала, що глава НБУ “не вірить ні в гривню, ні в банківську систему України”, адже тримає свої гроші в “доларовому кеші”, про що свідчить е-декларація В.Гонтаревої.

Ю.Тимошенко також нагадала, що є документальні підтвердження того, що саме В.Гонтарева та діючий міністр фінансів Данилюк стоять за оборудками з цінними паперами та виведенням державних коштів на приватні рахунки Януковича та його оточення. А це, на переконання політика, означає, що вони є людьми В.Януковича.

“Понад мільярд доларів, заморожених в “Ощадбанку”, — це її робота. І коли у Гонтаревої прямо запитали: “чи правда, що ви виводили гроші Януковича?”, вона відповіла — “нічого особистого — це просто бізнес”, — зазначила лідер “Батьківщини”.

На Думку Ю.Тимошенко цих фактів достатньо, щоб негайно звільнити В.Гонтареву з посади керівника Національного банку та створити парламентську ТСК з розслідування її діяльності під час головування в НБУ.

Нагадаємо, сьогодні лідер фракції “Батьківщина” Ю.Тимошенко заявила про те, що вона ініціює створення ТСК для розслідування злочинів у банківській системі щодо громадян.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко під час зустрічі представниками ошуканих вкладників банку “Михайлівський” підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо відшкодування фізичним особам через систему гарантування вкладів фізичних осіб шкоди, завданої зловживаннями у сфері банківських та інших фінансових послуг”.

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