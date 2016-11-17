Ю.Тимошенко: В.Гонтареву надо немедленно уволить с должности руководителя НБУ

"Глава НБУ Гонтарева - это человек, который реально имеет задачу уничтожить Украину. Обесценивание втрое гривны - это была красная "ядерная финансовая" кнопка, которой она запустила разрушение Украины. Ведь потом вся банковская система рухнула по принципу домино. В три раза снизились реальные зарплаты и пенсии, втрое увеличились цены. Так работает мировая экономика: если курс гривны снижается втрое, тогда постепенно поднимаются цены до предела, чтобы в гривне стать втрое больше, ведь в долларах они стабильны, понимаете?"- заявила Ю.Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" объяснила, что стремительное падение гривни происходило на фоне замораживания зарплат и пенсий, и это привело к "банкротству банковской системы, банкротству страны".

Глава "Батькивщины" напомнила, что из-за уничтожения 83 банков представители среднего класса потеряли более 443 миллиардов гривен, а эти потери потом Фондом гарантирования вкладов были оценены в 99 млрд гривен.

Еще одним свидетельством политики уничтожения Украины, которую ведет глава НБУ, является существенное увеличение удельного веса российских банков в Украине, отметила Ю.Тимошенко.

"Уничтожая украинские банки, Гонтарева за время своего правления подняла удельный вес капитала российских банков в нашей банковской системе с 12% до 41%", - пояснила она.

Политик также констатировала, что глава НБУ "не верит ни в гривну, ни в банковскую систему Украины", ведь держит свои деньги в "долларовом кэше", о чем свидетельствует е-декларация В.Гонтаревои.

Ю.Тимошенко также напомнила, что есть документальные подтверждения того, что именно В.Гонтарева и действующий министр финансов Данилюк стоят за сделками с ценными бумагами и выводом государственных средств на частные счета Януковича и его окружения. А это, по мнению политика, означает, что они являются людьми Януковича.

"Более миллиарда долларов, замороженных в "Сбербанке", - это ее работа. И когда у Гонтаревой прямо спросили: "Правда ли, что вы выводили деньги Януковича?", она ответила - "ничего личного - это просто бизнес", - отметила лидер "Батькивщины".

Напомним, сегодня лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о том, что она инициирует создание ВСК по расследованию преступлений в банковской системе в отношении граждан.