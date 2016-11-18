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Ю.Ковалів очолить офіс Національної інвестиційної ради

Ю.Ковалів очолить офіс Національної інвестиційної ради

Київ • УНН

 • 11917 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Юлія Ковалів після залишення посади очолить офіс Національної інвестиційної ради. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні я залишаю Міністерство для нового виклику. Країні як ніколи потрібні інвестиції для економічного розвитку. Тому я присвячу свою наступну роботу зміні інвестиційного клімату та залученню інвесторів в якості Керівника Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України”, — повідомила Ю.Ковалів.

Вона зазначила, що пропрацювала в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України майже 1,5 року.

“Я пишаюся багатьма речами: знаковим законом „Про ринок природного газу“, який ми писали разом з колегами з НКРЕ КП; реформою державних підприємств, над якою ми невтомно працюємо з командою Мінекономрозвитку; змінами до антимонопольного законодавства, яке ми ініціювали та початком системної роботи над залученням інвестицій”, — зазначила Ю.Ковалів.

Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

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