Ю.Ковалів очолить офіс Національної інвестиційної ради
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Юлія Ковалів після залишення посади очолить офіс Національної інвестиційної ради. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Сьогодні я залишаю Міністерство для нового виклику. Країні як ніколи потрібні інвестиції для економічного розвитку. Тому я присвячу свою наступну роботу зміні інвестиційного клімату та залученню інвесторів в якості Керівника Офісу Національної інвестиційної ради при Президентові України”, — повідомила Ю.Ковалів.
Вона зазначила, що пропрацювала в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України майже 1,5 року.
“Я пишаюся багатьма речами: знаковим законом „Про ринок природного газу“, який ми писали разом з колегами з НКРЕ КП; реформою державних підприємств, над якою ми невтомно працюємо з командою Мінекономрозвитку; змінами до антимонопольного законодавства, яке ми ініціювали та початком системної роботи над залученням інвестицій”, — зазначила Ю.Ковалів.
Нагадаємо, 18 листопада Кабінет міністрів призначив Максима Нефьодова першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.