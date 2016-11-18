Ю.Ковалив возглавит офис Национального инвестиционного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив после ухода с должности возглавит офис Национального инвестиционного совета. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня я покидаю Министерство для нового вызова. Стране как никогда нужны инвестиции для экономического развития. Поэтому я посвящу свою следующую работу изменениям инвестиционного климата и привлечению инвесторов в качестве Руководителя Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины", - сообщила Ю.Ковалив.
Она отметила, что проработала в Министерстве экономического развития и торговли Украины почти 1,5 года.
"Я горжусь многими вещами: знаковым законом "О рынке природного газа", который мы писали вместе с коллегами из НКРЭКУ; реформой государственных предприятий, над которой мы без устали работаем с командой Минэкономразвития; изменениями в антимонопольное законодательство, которые мы инициировали и началом системной работы над привлечением инвестиций", - отметила Ю.Ковалив.
Напомним, 18 ноября Кабинет министров назначил Максима Нефедова первым заместителем министра экономического развития и торговли.