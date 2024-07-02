Ймовірний злив даних з "Дії": депутат запропонував покликати міністра Федорова на засідання профільного комітету Ради

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61459 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 149573 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 144507 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 121465 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132244 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84717 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92971 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98677 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89652 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 220558 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 19971 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 19709 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 42861 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 16202 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 21814 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 144507 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 220558 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 370671 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 306492 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 414812 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 174 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10696 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30833 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27729 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 121465 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ймовірний злив даних з "Дії": депутат запропонував покликати міністра Федорова на засідання профільного комітету Ради

Київ • УНН

 • 20913 перегляди

Депутат Володимир Ар'єв запропонував запросити міністра Михайла Федорова на засідання комітету для розслідування ймовірного витоку даних 13 мільйонів українців після того, як російського хакера запідозрили в атаках на урядові сайти перед вторгненням росії.

Ймовірний злив даних з "Дії": депутат запропонував покликати міністра Федорова на засідання профільного комітету Ради

Народний депутат Володимир Ар’єв, член комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації запропонував покликати міністра Михайла Федорова на засідання комітету. Як розповів депутат в ефірі Радіо Свобода, пропозицію щодо запрошення міністра він надав голові комітету, передає УНН.

За даними ЗМІ, така пропозиція виникла у зв’язку з оголошенням Федеральним бюро розслідувань США в розшук росіянина, якого підозрюють у зламі українських державних сайтів напередодні повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Я запропонував, щоб щонайменше на наступне засідання комітету прийшов міністр цифрової трансформації, проте наразі я не знаю, чи ми зможемо побачити його чи ні. Загалом урядовці взяли собі за моду не приходити до парламентарів і ставляться до цього як до порожньої витрати часу, що в принципі підриває саму суть парламентського контролю, яка закладені в Конституції. Я запропонував надіслати запрошення голові комітету, але я не володію інформацією, чи він відправив таке запрошений 

– заявив народний депутат.

Напередодні стало відомо, що 22-річний росіянин, уродженець Чеченської республіки, Амін Стігал може бути причетний до атаки на українські урядові сайти у ніч з 13 на 14 січня 2022-го року. Атаки вразили щонайменше два десятки захищених комп’ютерів, у тому числі в Міністерстві закордонних справ, Держказначействі, Міністерстві енергетики та Державній службі з надзвичайних ситуацій. А дані 13-ти з половиною мільйонів українців після ймовірного зламу порталу Дія були нібито розміщені для продажу в інтернеті.

За словами Володимира Ар’єва, зараз необхідне серйозне розслідування, звідки у мережу злили дані українців.

Але коли читаєш інформацію у серйозних виданнях, зокрема в "USA Today", про те, що були злиті дані. Ну вони ж були звідки злиті? І якщо просто відповідати про те, що там злито напевно зі старих реєстрів чи взяли невідомо звідки, це не відповідь. Тут потрібне серйозне внутрішнє розслідування для того, щоб встановити всі канали злиття даних: це "Дія", чи це було в обхід, чи це комплексна робота хакерів, яких розшукують США. І 10 мільйонів доларів – це досить велика сума винагороди за те, щоб знайти підозрюваного у кіберзлочині 

– заявив нардеп.

Ар’єв вважає, що "держава не провела жодного серйозного розслідування і загалом у нас розслідування кіберзлочинів перебувають на досить низькому рівні".

Це стосується багатьох аспектів, починаючи від банківського шахрайства і закінчуючи незаконними проникненнями у систему. Тому поки не було серйозного розслідування жодного, ясна річ, що довіри немає. Ми маємо сьогодні лише відписки від Міністерства цифрової трансформації і дуже велике небажання приходити і пояснювати щось детальніше і по суті 

– сказав депутат.

Додамо

У Міністерстві цифрової трансформації для Радіо Свобода заявили, що загалом з 24 лютого 2022 року росія здійснила більше 6 тисяч кібератак на Україну, більшість з яких припали на органи влади, сектор безпеки і оборони, комерційний сектор, транспорт, телекомунікаційні послуги, ІТ, фінансовий та енергетичний сектор. Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб повідомив ЗМІ, що масовий витік даних українців неможливий, а нібито злиті 13 мільйонів даних – це компіляція різних баз даних, що були злиті набагато раніше з приватних компаній.

"По-перше, Дія побудована за принципом data in transit. Це означає, що в Дії не накопичуються персональні дані, а лише відображаються дані користувачів з відповідних реєстрів, що унеможливлює масовий витік даних як такий. По-друге, ми постійно працюємо над безпекою застосунку шляхом проведення різноманітних аудитів та конкурсів для хакерів (bug bounty). Ці аудити і конкурси не виявляли критичних вразливостей системи", – сказав Олексій Вискуб.

Нагадаємо

Вранці 14 січня 2022 року стало відомо про кібератаку на урядові сайти в Україні. Згодом почала поширюватися інформація щодо можливого витоку даних із порталу "Дія". Кіберполіція тоді заявила, що ця інформація не відповідає дійсності і "є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі".

У Держспецзв’язку тоді повідомили, що використання програми-вайпера WhisperGate, за класифікацією компанії Microsoft для знищення даних, зафіксоване в кількох установах, що стали жертвами атаки.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ПолітикаТехнології
Михайло Федоров
Міністерство закордонних справ України
Федеральне бюро розслідувань
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Міністерство енергетики України
Верховна Рада
Україна
Microsoft
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,774.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,635.44