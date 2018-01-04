Євростат: 9% громадян ЄС не можуть дозволити собі опалювати оселю
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У 2016 році 9% населення країн Європейського союзу не могли дозволити собі достатньо обігрівати власне помешкання. Такими є данні опитування Євростату, оприлюднені в четвер на офіційному сайті служби статистики, передає УНН.
Після досягнення максимального показника в 11% у 2012 році, частка таких людей безперервно зменшується, зазначають дослідники.
Найбільше громадян, які стверджують, що не можуть достатньо обігріти свій будинок, були зареєстрована у Болгарії (39%), за нею йдуть Литва і Греція (29%), Кіпр (24%) і Португалія (22%).
Менше 2% населення Люксембургу та Фінляндії стикаються з цією проблемою.
Як повідомляв УНН, заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ “Київенерго” на 1 грудня збільшилась на 1 млрд грн і склала 3,9 млрд грн.