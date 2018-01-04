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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Евростат: 9% граждан ЕС не могут позволить себе отапливать жилье

Киев • УНН

 • 8819 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В 2016 году 9% населения стран Европейского союза не могли позволить себе достаточно обогревать собственное жилье. Таковы данные опроса Евростата, обнародованные в четверг на официальном сайте службы статистики, передает УНН.

Евростат: 9% граждан ЕС не могут позволить себе отапливать жилье

После достижения максимального показателя в 11% в 2012 году, доля таких людей постоянно уменьшается, отмечают исследователи.

Больше всего граждан, которые утверждают, что не могут достаточно обогреть свое жилье, были зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).

Менее 2% населения Люксембурга и Финляндии сталкиваются с этой проблемой.

Как сообщал УНН, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 декабря увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн.

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