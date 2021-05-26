Євросоюз надасть вакцину бідним країнам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Глави держав і урядів країн Євросоюзу заявили про готовність до кінця року виділити країнам світу з низьким рівнем доходу щонайменше 100 млн доз вакцин від коронавірусу. Про це йдеться в заяві, прийнятій за підсумками саміту ЄС, передає УНН.
Деталі
Зокрема, Німеччина і Франція мають намір надати по 30 млн доз, коли Данія і Швеція — по три мільйони доз.
Що передувало
Країни ЄС, що входять в ініціативу “Команда Європи” по допомозі третім країнам у подоланні пандемії COVID-19 і її наслідків, заявили що виділять 1 мільярд євро для налагодження виробництва вакцини та інших медичних препаратів для боротьби з коронавірусом в Африці.
Доповнення
Європейська комісія підписала новий контракт на поставку вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз в 2021-2023 роках.
Нагадаємо, з 1 липня в Євросоюзі введуть свідоцтва про проходження вакцинації — так звані “паспорта вакцинації”.