ЄС виділить мільярд євро для виробництва вакцин проти COVID-19 в Африці

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"Місцеві можливості і установи охорони здоров'я є основою глобальної охорони здоров'я, але сьогодні Африка імпортує 99% своїх вакцин і 94% ліків. Це повинно змінитися. Team Europe підтримає Африку більш ніж 1 мільярдом євро і досвідом, щоб допомогти в розвитку власної фармацевтичної, біотехнологічної та медичної промисловості, а також полегшити рівноправний доступ до якісних і безпечних продуктів і технологій. Ініціатива також допоможе розвинути низку регіональних виробничих центрів по всьому континенту, так що вся Африка отримає вигоду", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

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За її словами, ініціатива Team Europe внесе свій внесок в зусилля африканських партнерів по поліпшенню доступу до недорогих, життєво важливих продуктів охорони здоров'я, просуванню загального охоплення послугами охорони здоров'я і зміцнення систем охорони здоров'я. Це також підвищить кваліфікацію і допоможе створити робочі місця і можливості для молодого покоління Африки.

Раніше

Урсула фон дер Ляйен повідомляла, що Європейський Союз має намір передати не менше 100 млн доз вакцин від COVID-19 бідним країнам до кінця цього року.

Нагадаємо, Європейська комісія підписала новий контракт на поставку вакцини проти Covid-19 виробництва Pfizer/BioNTech, відкривши шлях для 1,8 мільярда доз в 2021-2023 роках.