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ЕС выделит миллиард евро для производства вакцин против COVID-19 в Африке

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Страны ЕС, входящие в инициативу “Команда Европы” по помощи третьим странам в преодолении пандемии COVID-19 и ее последствий, заявили что выделят 1 миллиард евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом в Африке. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, сообщает УНН со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

ЕС выделит миллиард евро для производства вакцин против COVID-19 в Африке

Цитата

“Местные возможности и учреждения здравоохранения являются основой глобального здравоохранения, но сегодня Африка импортирует 99% своих вакцин и 94% лекарств. Это должно измениться. Team Europe поддержит Африку более чем 1 миллиардом евро и опытом, чтобы помочь в развитии собственной фармацевтической, биотехнологической и медицинской промышленности, а также облегчить равноправный доступ к качественным и безопасным продуктам и технологиям. Инициатива также поможет развить ряд региональных производственных центров по всему континенту, так что вся Африка получит выгоду”, — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Дополнение

По ее словам, инициатива Team Europe внесет свой вклад в усилия африканских партнеров по улучшению доступа к недорогим, жизненно важным продуктам здравоохранения, продвижению всеобщего охвата услугами здравоохранения и укреплению систем здравоохранения. Это также повысит квалификацию и поможет создать рабочие места и возможности для молодого поколения Африки.

Ранее

Урсула фон дер Ляйен сообщала, что Европейский Союз намерен передать не менее 100 млн доз вакцин от COVID-19 бедным странам до конца этого года.

Напомним, Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer/BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годах.

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