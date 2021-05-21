В ЕС назвали дату введения паспортов вакцинации

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Накануне, 20 мая, Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам.
17 марта Еврокомиссия представила проект “коронавирусогоя” цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.
В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС прививки от коронавируса туристам.
Украина тоже планирует запустить собственный COVID-сертификат в июле.
Добавим, Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.