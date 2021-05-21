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В ЕС назвали дату введения паспортов вакцинации

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 мая. УНН. С 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства по прохождению вакцинации - так называемые "паспорта вакцинации". Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии, передает УНН.

В ЕС назвали дату введения паспортов вакцинации

Цитата

Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис назвала это мероприятие “важным шагом для того, чтобы восстановить свободу передвижения по ЕС, обеспечив безопасность настолько, насколько это возможно”.

Детали

Свидетельства о вакцинации от коронавируса будут цифровыми, однако при необходимости документ можно будет получить и в бумажном варианте.

Учитываться будут, в частности, прививки от коронавируса, сделанные препаратами, которые не были одобрены в Евросоюзе.

Европарламент ранее хотел ограничиться только вакцинами, допущенными Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Дополнение

Накануне, 20 мая, Совет ЕС одобрил разрешить въезд в Евросоюз вакцинированным туристам.

17 марта Еврокомиссия представила проект “коронавирусогоя” цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС прививки от коронавируса туристам.

Украина тоже планирует запустить собственный COVID-сертификат в июле.

Добавим, Всемирная организация здравоохранения выступает за осторожный подход к вопросу о введении для международных поездок паспортов иммунизации против коронавируса.

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