В ЄС назвали дату введення паспортів вакцинації

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Комісар ЄС з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс назвала цей захід "важливим кроком для того, щоб відновити свободу пересування по ЄС, забезпечивши безпеку настільки, наскільки це можливо".

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Свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу будуть цифровими, проте при необхідності документ можна буде отримати і в паперовому варіанті.

Враховуватись будуть, зокрема, щеплення від коронавірусу, зроблені препаратами, що не були схвалені в Євросоюзі.

Європарламент раніше хотів обмежитися тільки вакцинами, допущеними Європейським агентством лікарських засобів (EMA).