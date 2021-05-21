В ЄС назвали дату введення паспортів вакцинації

Доповнення
Напередодні, 20 травня, Рада ЄС схвалила дозволити в'їзд до Євросоюзу вакцинованим туристам.
17 березня Єврокомісія представила проект "коронавірусного" цифрового зеленого сертифікату, який повинен бути впроваджений до середини червня. Документи отримають не лише ті, хто щеплений від коронавірусу, але й ті, хто перехворіли. Діяти такі сертифікати, як очікується, будуть тільки до офіційного завершення пандемії. У Єврокомісії заявили, що розглядають можливість визнання сертифікатів, виданих за межами ЄС, і документів про щеплення вакцинами, застосування яких в Євросоюзі не дозволено. При цьому Європарламент вимагає, щоб ЄС ввів COVID-сертифікати максимум на один рік.
Водночас Єврокомісія запропонувала дозволити в'їзд в ЄС вакцинованим від коронавірусу туристам.
Україна планує запустити власний COVID-сертифікат до липня.
Додамо, Всесвітня організація охорони здоров’я виступає за обережний підхід до питання про введення для міжнародних поїздок паспортів імунізації проти коронавірусу.