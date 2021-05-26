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Евросоюз предоставит вакцину бедным странам

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Главы государств и правительств стран Евросоюза заявили о готовности до конца года выделить странам мира с низким уровнем дохода менее 100 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС, передает УНН.

Евросоюз предоставит вакцину бедным странам

Детали

В частности, Германия и Франция намерены предоставить по 30 млн доз, когда Дания и Швеция — по три миллиона доз.

Что предшествовало

Страны ЕС, входящих в инициативу “Команда Европы” по помощи третьим странам в преодолении пандемии COVID-19 и его последствий, заявили, что выделят 1 млрд евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом в Африке.

Дополнение

Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer / BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годах.

Напомним, с 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства о прохождении вакцинации — так называемые “паспорта вакцинации”.

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