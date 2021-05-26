Евросоюз предоставит вакцину бедным странам
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Главы государств и правительств стран Евросоюза заявили о готовности до конца года выделить странам мира с низким уровнем дохода менее 100 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам саммита ЕС, передает УНН.
Детали
В частности, Германия и Франция намерены предоставить по 30 млн доз, когда Дания и Швеция — по три миллиона доз.
Что предшествовало
Страны ЕС, входящих в инициативу “Команда Европы” по помощи третьим странам в преодолении пандемии COVID-19 и его последствий, заявили, что выделят 1 млрд евро для налаживания производства вакцины и других медицинских препаратов для борьбы с коронавирусом в Африке.
Дополнение
Европейская комиссия подписала новый контракт на поставку вакцины против Covid-19 производства Pfizer / BioNTech, открыв путь для 1,8 миллиарда доз в 2021-2023 годах.
Напомним, с 1 июля в Евросоюзе введут свидетельства о прохождении вакцинации — так называемые “паспорта вакцинации”.