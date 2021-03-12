Європейський регулятор рекомендував включити алергію у список побічних ефектів вакцини AstraZeneca

Деталі

“Після оцінки безпеки на фоні випадків анафілактичного шоку (гострих алергічних реакцій) при використанні вакцини AstraZeneca комітет EMA за оцінкою фармакологічних ризиків рекомендував оновити інформацію про препарат, включивши анафілаксію та гіперчутливість (алергічні реакції) до переліку побічних ефектів”, — йдеться в заяві ЕМА.

Рекомендація заснована на вивченні 41 випадку можливого розвитку анафілактичного шоку після проведення близько 5 млн вакцинацій у Великій Британії. У повідомленні також зазначається, що попередження про ризик розвитку анафілактичного шоку вже включено в опис препарату AstraZeneca, оскільки така реакція в рідкісних випадках може проявлятися при застосуванні вакцин.

Контекст

Раніше Болгарія, Данія, Ісландія, Італія, Норвегія, Румунія та Таїланд призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після появи даних про утворення тромбів у тих, хто вакцинувався і ймовірно пов’язаному з цим летальним результатом Данії. При цьому EMA згодом рекомендувало продовжити використання даного препарату, звернувши увагу на відсутність вказівок на те, що до ускладнень привела саме вакцинація.