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Европейский регулятор рекомендовал включить аллергию у список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Европейский регулятор рекомендовал включить аллергию у список побочных эффектов вакцины AstraZeneca

Киев  •  УНН

 • 14655 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить аллергическую реакцию в перечень возможных побочных эффектов противокоронавирусной вакцины компании AstraZeneca. Об этом регулятор сообщил в пятницу на своем сайте, пишет УНН.

Детали

“После оценки безопасности на фоне случаев анафилактического шока (острых аллергических реакций) при использовании вакцины AstraZeneca комитет EMA по оценке фармакологических рисков рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в перечень побочных эффектов”, — говорится в заявлении ЕМА.

Рекомендация основана на изучении 41 случая возможного развития анафилактического шока после проведения около 5 млн вакцинаций в Великобритании. В сообщении также отмечается, что предупреждение о риске развития анафилактического шока уже включено в описание препарата AstraZeneca, поскольку такая реакция в редких случаях может проявляться при применении вакцин.

Контекст

Ранее Болгария, Дания, Исландия, Италия, Норвегия, Румыния и Таиланд приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся и вероятно связанном с этим летальном исходе в Дании. При этом EMA впоследствии рекомендовало продолжить использование данного препарата, обратив внимание на отсутствие указаний на то, что к осложнениям привела именно вакцинация.

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